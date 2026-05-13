Brandstiftung unwahrscheinlich Feuer am Flughafen Hahn gelöscht: Ermittlungen laufen Johannes Kirsch 13.05.2026, 14:00 Uhr

i Nachdem auf dem Firmengelände der Hahn Kunststoffe GmbH ein Feuer ausgebrochen war, dauerten die Nachlöscharbeiten noch bis Dienstag an. Sebastian Schmitt

Meterhoch stiegen die Flammen in der Nacht zum Montag empor. Auf einem Betriebsgelände nahe des Flughafens Hahn standen zwei Produktionshallen und eine Filteranlage in Vollbrand. Warum das Feuer erst am Dienstag vollständig gelöscht werden konnte.

Glutnester machten der Feuerwehr nach dem Vollbrand bei einem Kunststoffhersteller am Flughafen Hahn noch bis Dienstag zu schaffen. „Inzwischen ist das Feuer vollständig gelöscht“, erklärte Einsatzleiter Oliver Socha unserer Zeitung am Mittwochmorgen.







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