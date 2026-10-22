An einem Herbstabend in Oberwesel soll es laut Angaben der Staatsanwaltschaft zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein. Einer davon kann vermutlich nie wieder laufen. Es gab erste Festnahmen.
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Bereits vor zwei Wochen ist es an der Oberweseler Liebfrauenkirche zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen, in deren Verlauf mindestens einer der Beteiligten schwer verletzt wurde. Das meldet das Polizeipräsidium Koblenz erst jetzt – verbunden mit der Mitteilung, dass zwei junge Männer mittlerweile verhaftet worden seien, und einem Aufruf, dass Zeugen sich melden sollen.