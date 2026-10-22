Zwei 18-Jährige tatverdächtig Festnahmen nach versuchtem Totschlag in Oberwesel Daniel Rühle 22.10.2026, 15:00 Uhr

i Die Polizei hat zwei 18-Jährige aus dem Großraum Mainz festgenommen, die unter Tatverdacht stehen, Anfang Oktober in Oberwesel andere Menschen mit „gefährlichen Werkzeugen“ krankenhausreif geprügelt zu haben. Jens Büttner/dpa

An einem Herbstabend in Oberwesel soll es laut Angaben der Staatsanwaltschaft zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein. Einer davon kann vermutlich nie wieder laufen. Es gab erste Festnahmen.

Bereits vor zwei Wochen ist es an der Oberweseler Liebfrauenkirche zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen, in deren Verlauf mindestens einer der Beteiligten schwer verletzt wurde. Das meldet das Polizeipräsidium Koblenz erst jetzt – verbunden mit der Mitteilung, dass zwei junge Männer mittlerweile verhaftet worden seien, und einem Aufruf, dass Zeugen sich melden sollen.







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