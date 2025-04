Vor 100 Jahren ist in Sohren der Musikverein ins Leben gerufen worden. Seit der Gründung im Jahr 1925 sind die Musiker ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens in Sohren und der Umgebung. Im Jubiläumsjahr wird ein Jahrhundert voller Leidenschaft, Zusammenhalt und unvergesslicher Melodien gefeiert – und die Bevölkerung ist eingeladen, mitzufeiern.

Kurzer Rückblick in die Anfangsjahre: „Es geschah am 1. Juni 1925, am Abend eines herrlichen Frühlingstages, als sich die Musikfreunde unseres damals rund 900 Einwohner zählenden Ortes im Gasthaus Zur Post (Fritz Wickert) zusammenfanden“, heißt es in einer Festschrift zum 40-jährigen Bestehen. „Das Ergebnis der Zusammenkunft war die Gründung der Instrumentalvereinigung Sohren mit 14 Mitgliedern, welche sich der Tragweite und segensreichen Auswirkung ihres Entschlusses sicherlich nicht bewusst waren.“ 100 Jahre später gibt es diese Traditionsinstitution, die 1927 in Musikverein umbenannt wurde, noch immer. Und das soll gebührend gewürdigt werden.

Start-up-Orchester möchte sein Können unter Beweis stellen

Der Startschuss ist bereits gefallen. Am Neujahrstag waren Mitglieder, Freunde und Förderer auf den Kaefer-Platz eingeladen, um mit Sekt oder Orangensaft auf das Geburtstagskind anzustoßen. Und natürlich wurde auch jede Menge Musik gemacht. Mit dem Jubiläumskonzert am Samstag, 12. April, in der Bürgerhalle in Sohren gehen die Festlichkeiten weiter. Ab 19.30 Uhr treten die knapp 50 Aktiven des Musikvereins auf. Unter der musikalischen Leitung des Dirigenten Dankwart Westermayer haben die Akteure einen bunten musikalischen Blumenstrauß für ihre hoffentlich zahlreich anwesenden Besucher zusammengestellt. Auch das Start-up-Orchester des Musikvereins wird sein Können an diesem Abend unter Beweis stellen. Wer zu diesem Orchester gehört? „Das sind unsere 13 Azubis von 8 bis 70 Jahre, die hier schrittweise an das Musizieren im Verein herangeführt werden“, verrät ein Vorstandsmitglied.

Das große Orchester des Musikvereins Sohren wird Stücke aus verschiedenen Musikstilen der vergangenen 100 Jahre vortragen – von romantisch über mystisch bis rockig und aktuell, auch mit Gesang. Die Titel werden noch nicht verraten. „Das soll eine Überraschung sein“, heißt es. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro, Eintrittskarten für diesen sicherlich vergnüglichen Abend gibt es an der Abendkasse.

Viera Blech präsentiert Blasmusik der Spitzenklasse aus Tirol

Doch damit wird der Festreigen zum Jubiläum keineswegs schon beendet sein. Ein weiteres Konzert ist für Donnerstag, 1. Mai, ab 11 Uhr in der Bürgerhalle geplant. Das große Jubiläumswochenende steigt am Samstag und Sonntag, 30. und 31. August. Am Samstag, 30. August, tritt ab 19 Uhr der Top-Act Viera Blech – das ist Blasmusik der Spitzenklasse aus Tirol – in der Bürgerhalle auf. Tags darauf heißt es ebenfalls in der Bürgerhalle Sohren ab 11 Uhr „100 Jahre Musik, Familie und Freunde“. Jubiläumsausklang ist am 31. Dezember, ab 17 Uhr in der Bürgerhalle.

Karten für den Abend mit Viera Blech kosten 24,50 Euro und sind erhältlich unter www.mv-sohren.de oder bei Ticket regional.