Flohmarkt, Heimatmarkt und verkaufsoffener Sonntag – zum Frühlingsfest am Sonntag, 6. April, werden in der Kreisstadt Simmern wieder Tausende Besucher erwartet. Die Werbegemeinschaft „Simmern Attraktiv“ hat ein buntes Programm zusammengestellt.

Das Frühlingsfest ist seit Jahren ein Garant für Bummeln, Spaß und Unterhaltung – nicht nur für Stadtbürgermeister Andreas Nikolay und Daniel Lehmann, den Vorsitzenden der Werbegemeinschaft „Simmern Attraktiv“, der perfekte Einstieg in den Frühling. Das soll auch in diesem Jahr wieder so sein – und zwar am Sonntag, 6. April. Ein Flohmarkt, ein Heimatmarkt und ein verkaufsoffener Sonntag werden wieder Tausende Besucher in die Kreisstadt locken. Auf dem Schlossplatz und rund um die Fußgängerzone herrschen dann wieder Jubel, Trubel, Heiterkeit, und am Schinderhannesturm erwarten die Besucher mannigfaltige regionale Angebote.

Los geht das Fest für die ganze Familie um 11 Uhr rund um den Schinderhannesturm. „Maje, gucke, kaafe“ – so lautet beim Heimatmarkt das Motto. Gleichzeitig lockt eine große Autoschau die Besucher auf den Schlossplatz, wo die neuesten Modelle verschiedenster Fabrikate präsentiert werden. Und auf dem Flohmarkt in der Oberstraße kann man beim Stöbern sicherlich das ein oder andere Schätzchen entdecken. Aber das ist längst noch nicht alles. Um 13 Uhr öffnen in der Innenstadt und auch in den Außenbezirken viele Geschäfte ihre Pforten, im Schloss gibt es Kaffee und Kuchen, und auf dem Schlossplatz drehen Kinderfahrgeschäfte ihre Runden.

Musik, vielfältige Aktionen und lukullische Leckerbissen

Was gibt es sonst noch? Die Musikgruppe Winecoustik wird am Schinderhannesturm auftreten. Die Band spielt handgemachte Lieder mit besonderem Charme. Das Akustik-Ensemble bringt bekannte Hits in neuen, überraschenden Interpretationen auf die Bühne – darunter gefühlvolle Balladen, Rockklassiker und bekannte Pophits. Die Geschäfte warten zudem mit vielfältigen, spannenden Aktionen auf, und an zahlreichen Ständen stehen abwechslungsreiche Speisen und Getränke auf der Karte.

Das Angebot bei diesem Frühlingsfest kann sich sehen lassen. „Wir als Werbegemeinschaft freuen uns, dass wirgemeinsam mit der Stadt Simmern immer wieder interessante Angebote für die Besucher der Stadt auf die Beine stellen konnten“, sagt Daniel Lehmann, Sprecher der Geschäftswelt. Das weiß auch Stadtbürgermeister Nikolay zu schätzen. „Im Namen der Stadt Simmern möchte ich den Organisatoren für ihre Initiative danken. Ich wünsche ihnen den verdienten Erfolg sowie allen Besucherinnen und Besuchern ein vergnügliches Herumstöbern und nette Begegnungen“, sagt der Stadtchef.

Zahlreiche gebührenfreie Parkplätze rund um die Innenstadt

Ganz wichtig: Rund um die Innenstadt stehen zahlreiche öffentliche, gebührenfreie Parkplätze zur Verfügung. Vom Parkplatz am Simmerbach erreicht man die Innenstadt schnell über einen kurzen Fußweg durch die Hunsgasse. Vom Parkdeck in der Hüllstraße gelangt man über eine Treppe auf den Schinderhannesvorplatz. Durch die Straße „Vor dem Tor“ oder die Turmgasse erreicht man die Oberstraße. Durchgehend geöffnet ist zudem die Tiefgarage auf dem Zentralparkplatz. Auch dort ist kostenloses Parken möglich.

Wer noch beim Flohmarkt mitmachen möchte, kann sich bei Andreas Rüttgers per E-Mail an markt@simmern-attraktiv.de oder unter Telefon 0170/1867940 melden.

Alte Heimat-Gutscheine laufen ab

Aufgepasst: Wer zu Hause noch alte Heimat-Gutscheine in der Schublade hat, sollte diese spätestens am Frühlingsfest einlösen. Alle Heimat-Gutscheine mit einem Ausstellungsdatum bis einschließlich 31. Dezember 2020 laufen zum 30. April 2025 ab. Die normale gesetzlich geregelte Laufzeit von Gutscheinen beträgt lediglich drei Jahre. Die Werbegemeinschaft Simmern Attraktiv hat die Laufzeit allerdings zugunsten der Kunden bereits auf vierJahre verlängert. Nun sei es aber Zeit, die Gutscheine, die im Jahr 2020 ausgestellt wurden, auch einzulösen, sagen die Kaufleute Simmerns.