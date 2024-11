Neue Weinhoheiten gewählt Felix Grün ist der erste Weinkönig am Mittelrhein 09.11.2024, 10:45 Uhr

i Das neue Team Mittelrhein: Mittelrhein-Weinkönig Felix Grün und die Weinprinzessinnen Johanna Persch (links) und Anna Weinand. Fotostudio Eidens-Holl/ Mittelrh

Der Mittelrhein hat neue Weinhoheiten: Am Freitagabend ist Felix Grün in Dellhofen zum ersten Mittelrhein-Weinkönig gewählt worden. Zusammen mit den Weinprinzessinnen Johanna Persch und Anna Weinand vertritt er Deutschlands kleinstes Weinanbaugebiet.

Der Mittelrhein hat einen neuen Weinkönig: Felix Grün aus St. Goar wurde am Freitagabend in Dellhofen von einer 22-köpfigen Fachjury zur ersten männlichen Weinhoheit von Deutschlands kleinstem Anbaugebiet gewählt. Darüber berichtet die Mittelrhein-Weinwerbung in einer Pressemitteilung.

