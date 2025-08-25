Premiere in St. Goar: Felix Grün ist der erste Weinkönig am Mittelrhein. Nun greift er nach der deutschen Krone – als einer der ersten beiden Männer. Wie bereitet er sich auf die Wahl vor? Und was sind seine Pläne für die Zeit nach der Wahl?

„Die erste männliche Deutsche Weinmajestät“: Das wäre ein Titel, über den sich Felix Grün sehr freuen würde. Der 28-Jährige ist amtierender Weinkönig des Anbaugebiets Mittelrhein – und damit der erste männliche Kandidat in diesem Amt jemals. In rund vier Wochen ist die Wahl zur Deutschen Weinmajestät. Wie der junge Mann aus St. Goar sich darauf vorbereitet hat und wie er seine Amtszeit als der erste Weinkönig des Mittelrheintals erlebt hat, verrät er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Ob er die Wahl zur Deutschen Weinmajestät gewinnt oder nicht: Ein Platz in der deutschen Weingeschichte ist Felix Grün schon jetzt sicher: Denn er ist einer der beiden ersten Männer, die um das Amt kämpfen, das zuvor immer von Frauen ausgeübt wurde.

„Natürlich wünsche ich mir zu gewinnen. Aber wenn das nicht so ist, geht das Leben trotzdem weiter.“

Mittelrheinweinkönig Felix Grün

Bereits seit November 2024 hat Grün das Ehrenamt des Mittelrheinweinkönigs inne. Auf seine Amtszeit blickt er bis jetzt durchweg positiv zurück. Seine Aufgaben seien sehr vielseitig. Vom Besuch von Messen über Endverbraucherkommunikation bis hin zu Besuchen von Mitgliederversammlungen eines Bauern- und Winzerverbandes sei alles dabei gewesen. Dabei gehe es aber vor allem darum, Präsenz zu zeigen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen sowie einen netten und sympathischen Eindruck zu machen.

„Aber auch die Kommunikation über die Termine hinaus, beispielsweise auf Social Media, gehört dazu“, betont Grün. Da der 28-Jährige aktuell in den letzten Zügen seines Masterstudiums im Fach Technische Redaktion und Multimediale Dokumentation ist, ist Kommunikation für ihn kein Fremdwort.

Obwohl das Amt sehr zeitintensiv sei und man auch oft und viel am Wochenende unterwegs sei, bekomme man viel zurück. „Es gab immer mindestens eine Person, die ich allein mit meiner Anwesenheit bereichern konnte. Das sind die schönsten Erlebnisse“, sagt Grün. Wenn sich die Menschen über seine Anwesenheit gefreut hätten, seien dies Begegnungen gewesen, die ihm immer wieder gezeigt hätten, warum er das alles eigentlich macht.

„Für mich geht es darum, eine gute Figur abzugeben, mein Anbaugebiet zu vertreten, jeden Moment zu genießen und am Ende zufrieden von der Bühne zu gehen.“

Felix Grün über seine Motivation

Als besonders schöne Termine sind dem 28-Jährigen die Grüne Woche in Berlin sowie der Ball des Weines im Wiesbadener Kurhaus in Erinnerung geblieben. Auch einige Leute, die noch nie in ihrem Leben Wein getrunken haben, hat Grün getroffen. „Das fand ich ganz spannend, sie mit dem Produkt in Berührung zu bringen.“

Dass er ein Mann ist, spiele dabei keine Rolle. Die Leute seien mittlerweile sehr offen dafür. Gerade außerhalb der Anbaugebiete werde es gar nicht so sehr thematisiert. Dort sei oft gar nicht bekannt, dass es das Amt der Weinkönigin überhaupt gibt. „Deswegen ist es dann auch keine große Überraschung, wenn es ein Mann ist, der das Amt innehat“, sagt Grün. Die Ehre, die aus dem Amt hervorgehe, werde durch das Geschlecht nicht geschmälert. „Es geht den meisten Leuten um die Sache und das ist es auch, was ich bei meinen Terminen und Begegnungen merke.“

i Felix Grün freut sich auf die Wahl zur Deutschen Weinmajestät - als einer der ersten beiden Männer jemals. Lara Kempf

Als Mittelrheinweinkönig kämpft Grün in rund vier Wochen um das Amt der 77. Deutschen Weinmajestät. Zusammen mit Levin McKenzie, dem Weinkönig des Anbaugebiets Rheinhessen, ist er einer der ersten beiden Männer bei dieser Wahl jemals. Im Vorbereitungsseminar hat der 28-Jährige bereits erste Einblicke in den Ablauf des Wettbewerbs bekommen. Aber auch selbst bereitet er sich schon fleißig vor. Rund 15 Minuten am Tag übt er die Fachfragen – auch gerne mal vor dem Spiegel. Dabei sei nicht das Wissen die Herausforderung, sondern die Antworten sinnvoll in der vorgegebenen Zeit zu verpacken, ohne wichtige Details zu vergessen. „Es geht vor allem darum, ein Zeitgefühl zu entwickeln.“

Die anderen Kandidaten hat Grün schon im Laufe des Jahres kennengelernt. „Das sind alles tolle Leute. Sie sind alle für diesen Job geeignet. Am Ende muss eine Wahl getroffen werden, aber es wird keine einfache Wahl“, ist sich der Mittelrheinweinkönig sicher. Für ihn persönlich geht es aber gar nicht so sehr ums Gewinnen, obwohl er sich über einen Sieg natürlich sehr freuen würde. „Für mich geht es darum, eine gute Figur abzugeben, mein Anbaugebiet zu vertreten, jeden Moment zu genießen und am Ende zufrieden von der Bühne zu gehen“, betont Grün.

„Es geht den meisten Leuten um die Sache und das ist es auch, was ich bei meinen Terminen und Begegnungen merke.“

Felix Grün über den Umstand, dass es keine Rolle spielt, dass er als Mann das Amt des Mittelrheinweinkönigs ausübt

Da in den verbleibenden vier Wochen bis zur Wahl die Weinfest-Saison ansteht, muss er noch einige Termine in seiner Position als Mittelrheinweinkönig absolvieren. Das sieht der 28-Jährige aber als positiv an. „So hat man nicht so viel Zeit, sich Gedanken um die Wahl zu machen, und ist nicht allzu aufgeregt“, sagt er.

Und was steht nach der Wahl an? „Natürlich wünsche ich mir, zu gewinnen. Aber wenn das nicht so ist, geht das Leben trotzdem weiter.“ Als Erstes möchte Grün dann seine Masterarbeit zu Ende schreiben. Langfristig steht die Renovierung seines Ladens auf dem Programm, den er im Oktober vergangenen Jahres zusammen mit seinem Ehemann in St. Goar erworben hat. Dort möchte er eine Weinbar mit Vinothek umsetzen und sieht damit nach dem Ende seines Studiums eine mögliche berufliche Zukunft für sich.