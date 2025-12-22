Pontifikalamt an Heiligabend Feierliche Einweihung der renovierten Kirche Lingerhahn Werner Dupuis 22.12.2025, 15:00 Uhr

i Ein heller Anstrich verleiht dem Inneren der Kirche eine wohltuende Atmosphäre der Offenheit und lädt zum Besuch der Gottesdienste oder zu einem stillen Gebet ein. Werner Dupuis

Mit viel ehrenamtlichen Einsatz und Fachkompetenz wurde die katholische Kirche St. Sebastian in Lingerhahn restauriert. Nun steht die feierliche Eröffnung an – an Heiligabend.

Im neuen Glanz erstrahlt nach einer langen Phase der Vorbereitung und einem halben Jahr als Baustelle die katholische Kirche St. Sebastian in Lingerhahn. Mit einem Pontifikalamt, zelebriert vom Trierer Weihbischof Robert Brahm wird am Heiligen Abend um 16 Uhr und eingerahmt in die Christmette die gelungene Renovierung gefeiert.







