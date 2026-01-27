Die bevorstehende Landtagswahl im März stand im Mittelpunkt des Neujahrsempfangs, zu dem die FDP Rhein-Hunsrück nach Kirchberg in die Stadthalle eingeladen hatte. Zwei Krankheitsfälle erforderten das Improvisationsvermögen der Liberalen.
Es sprach niemand explizit aus beim Neujahrsempfang des FDP-Kreisverbandes Rhein-Hunsrück in der Kirchberger Stadthalle, aber die Zahl Fünf geisterte wohl durch die Köpfe der meisten unter den gut 150 Besuchern. Fünf Prozent, und zwar fünf Prozent der Stimmen bei der Landtagswahl – so viel wollen die Liberalen mindestens holen.