Neujahrsempfang gut besucht FDP Rhein-Hunsrück schwört sich auf Landtagswahl ein Andreas Nitsch 27.01.2026, 09:00 Uhr

i Sie gehen bei der Landtagswahl für die FDP ins Rennen (von links): Fynn Stefan Klein im Wahlkreis 16 und Eric Achtermann im Wahlkreis 23. Andreas Nitsch

Die bevorstehende Landtagswahl im März stand im Mittelpunkt des Neujahrsempfangs, zu dem die FDP Rhein-Hunsrück nach Kirchberg in die Stadthalle eingeladen hatte. Zwei Krankheitsfälle erforderten das Improvisationsvermögen der Liberalen.

Es sprach niemand explizit aus beim Neujahrsempfang des FDP-Kreisverbandes Rhein-Hunsrück in der Kirchberger Stadthalle, aber die Zahl Fünf geisterte wohl durch die Köpfe der meisten unter den gut 150 Besuchern. Fünf Prozent, und zwar fünf Prozent der Stimmen bei der Landtagswahl – so viel wollen die Liberalen mindestens holen.







Artikel teilen

Artikel teilen