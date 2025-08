So gnädig sich der Wettergott am Freitag noch zeigte – da blieb es weitestgehend trocken auf dem Lott-Festival –, so sehr sorgte er am Samstag für Grübelfalten der Veranstalter. Denn im Laufe des Spätnachmittags schüttete es dermaßen, dass die Bilder, die dann auf dem Festivalgelände bei Raversbeuren entstanden, durchaus an jene vom Wacken Open-Air erinnerten, die am Wochenende hier und da zu sehen waren. Die Hangwiese insbesondere vor der Bühne wurde im Lauf des Samstagabends zur Matschrutschbahn, sodass die Lott-Gesellschaft kurze Zeit sogar in Erwägung zog, das Festival abzubrechen. So weit ließ sie es dann aber doch nicht kommen und Petrus hatte ein Einsehen. Bei bester Stimmung – etwa dank der Band Shantel und Bucovina Club Soundsystem, die dem Publikum ordentlich einheizten – feierten die Lott-Besucher ausgelassen und das ganz ohne Wasser von oben. Der Stimmung tat das Wetter also keinen Abbruch, sorgte aber für weniger Besucher als erhofft. Weiterer Bericht folgt.