Kapelle bei Riesweiler
Fassungslosigkeit nach Diebstahl an Kulturdenkmal
Die Eremitage Maria Reizenborn ist ein besonderer Ort der Einkehr mitten im Soonwald. Neben religiösen Feiern finden hier auch K
Die Eremitage Maria Reizenborn ist ein besonderer Ort der Einkehr mitten im Soonwald. Neben religiösen Feiern finden hier auch Kulturveranstaltungen statt.
Dupuis Werner. Werner Dupuis

Metalldiebe machen nicht nur dem Kulturverein „Räzebore“ Sorgen: Kürzlich haben unbekannte Täter, vermutlich Profis, Kupferdachrinnen an der Kapelle der Eremitage Maria Reizenborn gestohlen.

Lesezeit 2 Minuten
Christina Hasselmann, die Vorsitzende des Kulturvereins „Räzebore“ wollte es eigentlich nicht glauben, als sie vom Diebstahl der Kupferdachrinnen an der Kapelle der Eremitage Maria Reizenborn erfuhr. Unbekannte hatten die Dachrinnen an dem abgelegen im Soonwald bei Riesweiler liegenden Kulturdenkmal gestohlen.

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