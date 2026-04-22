Nach Vorfall Anfang April
Familie sorgt sich um Frau aus Buchholz: Wo ist sie?
In der Straße „Am Heidepark“ in Boppard-Buchholz sollen drei Männer Anfang April eine junge Frau gegen deren Willen in ihr Auto
In der Straße „Am Heidepark“ in Boppard-Buchholz sollen drei Männer Anfang April eine junge Frau gegen deren Willen in ihr Auto gezerrt haben.
Annalena Bischoff

Nach dem Vorfall im April, bei dem mehrere Männer eine Frau in ein Auto gezerrt haben sollen, sorgt sich die Familie nun erneut um sie – und die Polizei sucht sie. Die Staatsanwaltschaft gibt Auskunft dazu, was bislang in der Sache bekannt ist.

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Anfang April sollen mehrere Männer eine Frau im Bopparder Ortsbezirk Buchholz in ein Auto gezerrt haben, die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts auf Freiheitsberaubung und Körperverletzung. Nun sorgt sich eine Angehörige erneut um die Frau: Sie sei verschwunden, der Kontakt zu ihr am Wochenende abgebrochen, berichtet sie im Austausch mit unserer Zeitung.

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