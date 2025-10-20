Einen besonderen Augenblick erlebten zu Besucher der Burg Rheinfels, als Flaknerin Ilona Ciesielski das Falkenbuch Friedrichs II. vorstellte. Text und Tier verbanden sich zu einem lebendigen Geschichtsunterricht.
Im historischen Gewölbekeller von Burg Rheinfels entführte die Bonner Falknerin und Mediävistin Ilona Ciesielski M.A. ihr Publikum in die Welt des Mittelalters. Ihr Thema: De arte venandi cum avibus – „Die Kunst, mit Vögeln zu jagen“, das berühmte Falkenbuch des Stauferkaisers Friedrich II.