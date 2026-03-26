Kreistag erhöht Tarife Fahrt mit dem Taxi im Rhein-Hunsrück-Kreis wird teurer Philipp Lauer 26.03.2026, 18:00 Uhr

i Jörg Gödert ist Inhaber von Taxi Frey. Er berichtet von den Sorgen der Branche. Werner Dupuis

Vier Jahre lang gab es keine Erhöhung der Taxitarife im Rhein-Hunsrück-Kreis. Nun reagiert der Kreistag auf die Nöte der Unternehmen in der Region. Zusätzlich zu den nun angehobenen Tarifen wird für die Fahrgäste noch ein weiterer Zuschlag fällig.

Taxifahren im Rhein-Hunsrück-Kreis wird für die Fahrgäste teurer. Der Kreistag hat einer Erhöhung der Tarife zugestimmt, die eine Taxiunternehmerin stellvertretend für die Unternehmen im Kreis beantragt hatte.Als Gründe führen die Unternehmer an, dass der Mindestlohn seit der letzten Anhebung der Tarife deutlich von 9,82 Euro (2022) auf zuletzt 13,90 Euro zum Jahresbeginn gestiegen ist.







Artikel teilen

Artikel teilen