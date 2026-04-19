Die Aussicht auf einen günstigeren Führerschein lässt viele Fahrschüler zögern. Laut einer Umfrage des Fahrlehrerverbands Rheinland steht die Branche bereits jetzt unter Druck. Welche Folgen hat das?
Lesezeit 4 Minuten
Lohnt es sich, zu warten? Diese Frage stellen sich derzeit viele angehende Fahrschüler. Hintergrund ist die Ankündigung von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU), den Weg zum Führerschein einfacher und günstiger zu machen. Seitdem zögern viele – mit spürbaren Folgen für die Fahrschulen.