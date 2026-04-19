Reformpläne für Führerschein Fahrschulen melden Einbruch bei Anmeldungen Annalena Bischoff 19.04.2026, 10:00 Uhr

i Annalena Bischoff, Reporterin unserer Zeitung, testet in der Fahrschule von Stefanie Blaszcak in Emmelshausen, wie es sich anfühlt, an einem Simulator zu sitzen. Stefanie Blaszcak. Annalena Bischoff

Die Aussicht auf einen günstigeren Führerschein lässt viele Fahrschüler zögern. Laut einer Umfrage des Fahrlehrerverbands Rheinland steht die Branche bereits jetzt unter Druck. Welche Folgen hat das?

Lohnt es sich, zu warten? Diese Frage stellen sich derzeit viele angehende Fahrschüler. Hintergrund ist die Ankündigung von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU), den Weg zum Führerschein einfacher und günstiger zu machen. Seitdem zögern viele – mit spürbaren Folgen für die Fahrschulen.







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