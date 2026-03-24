FRS erhebt Preiszuschlag Fähre fahren am Rhein wird teurer – auch in St. Goar Philipp Lauer 24.03.2026, 14:00 Uhr

i Die Fähre Loreley VI verkehrt zwischen St. Goar und St. Goarshausen. Suzanne Breitbach

Mit der Fähre über den Rhein: Das ist für Touristen ein Erlebnis, für viele Pendler Alltag. Die Fahrpreise der FRS Rheinfähren steigen nun, wie der Betreiber informiert. Das betrifft auch die Fähre Loreley zwischen St. Goar und St. Goarshausen.

Der Fährbetreiber FRS erhebt seit Montag, 23. März, einen Energiekostenzuschlag für Fahrten mit den Rheinfähren. Das betrifft die Fähre Loreley, die zwischen St. Goar und St. Goarshausen verkehrt. Grund für den Zuschlag sind die infolge des Kriegs im Iran gestiegenen Treibstoffpreise, erklärt Tim Kunstmann, Geschäftsführer der FRS Europe Division.







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