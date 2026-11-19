Personelle Gründe Fähre Boppard-Filsen fährt auch über den Winter nicht Lara Kempf 19.11.2026, 16:30 Uhr

i Seit acht Monaten ist die Rheinfähre in Boppard nun schon außer Betrieb. Für die nächsten Monate gibt es weitere schlechte Neuigkeiten. Johannes Kirsch

Schocknachricht für Pendler und Touristen: Die seit acht Monaten ruhende Fährverbindung zwischen Boppard und Filsen wird so schnell nicht wieder aufgenommen. Was dahinter steckt.

Seit acht Monaten können Einheimische und Touristen den Rhein zwischen Boppard und Filsen schon nicht mehr überqueren. Der Grund: Nach einem Schiffsunfall im März ist die dortige Fähre außer Betrieb. Nun gibt es weitere schlechte Neuigkeiten.Am Donnerstagnachmittag teilt Fährbetreiber Tony Deleu mit, dass der Fährbetrieb in den anstehenden Wintermonaten nicht wieder aufgenommen wird.







Artikel teilen

Artikel teilen