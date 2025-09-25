„HELFT UNS LEBEN“ Extrembergsteiger Thomas Huber kommt in den Hunsrück 25.09.2025, 17:00 Uhr

i Thomas Huber ganz oben: Hier steht der Extrembergsteiger auf dem Gipfel des Cerro Kishtwar im Westhimalaya. Huberbuam

Mut und Zweifel, Aufstieg und Fall, Scheitern und Erfolg: Das alles hat der Extremkletterer Thomas Huber erlebt. In Liebshausen erzählt er aus seinem wilden Bergsteigerleben – und das für einen guten Zweck.

Er ist einer der bekanntesten Extremkletterer und Bergsteiger Deutschlands; er hat Rekorde gebrochen und Abstürze überlebt. Am 15. November kommt er nach Liebshausen, um aus seinem wilden Leben zu erzählen: Thomas Huber. Der gesamte Erlös der Veranstaltung, die der Unternehmer Volker Schmitt auf die Beine stellt, geht je zur Hälfte an die Tafel Rhein-Hunsrück und an „HELFT UNS LEBEN“, die Benefizaktion unserer Zeitung.







