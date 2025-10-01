„Psychologie ist wahnsinnig vielseitig“, findet Eva Glocker. Und diese Vielseitigkeit wollte sie in ihrem Berufsleben kennenlernen. In den kommenden Jahren wird sie die Lebensberatung in Simmern leiten. Und sicher ist: Langweilig wird auch das nicht.
Lesezeit 3 Minuten
Eigentlich hatte sich Eva Glocker bei der Lebensberatung in Wittlich beworben. Doch dann sei ein Anruf gekommen mit der Frage: „Warum bewerben Sie sich nicht in Simmern?“ Doch da war die Stelle noch gar nicht ausgeschrieben. „Warten Sie noch vier Wochen, dann ist sie es“, bekam Glocker zu hören.