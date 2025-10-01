Neue Leitung in Simmern Eva Glocker ist neues Gesicht bei der Lebensberatung 01.10.2025, 19:00 Uhr

i Seit Juni hat Eva Glocker die Leitung der Lebensberatung in Simmern inne. Als Nachfolgerin von Beate Dahmen freut sie sich auf die neue Herausforderung. Charlotte Krämer-Schick

„Psychologie ist wahnsinnig vielseitig“, findet Eva Glocker. Und diese Vielseitigkeit wollte sie in ihrem Berufsleben kennenlernen. In den kommenden Jahren wird sie die Lebensberatung in Simmern leiten. Und sicher ist: Langweilig wird auch das nicht.

Eigentlich hatte sich Eva Glocker bei der Lebensberatung in Wittlich beworben. Doch dann sei ein Anruf gekommen mit der Frage: „Warum bewerben Sie sich nicht in Simmern?“ Doch da war die Stelle noch gar nicht ausgeschrieben. „Warten Sie noch vier Wochen, dann ist sie es“, bekam Glocker zu hören.







