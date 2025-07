Zahlen, Daten und Fakten rund ums Klima sind das, womit sich Eva Desch derzeit besonders beschäftigt. Und damit, ein großes Netzwerk aufzubauen, sagt die Klimaanpassungsmanagerin des Rhein-Hunsrück-Kreises. Seit März ist sie im Dienst, und so langsam hat sie sich eingefunden in ihrer neuen Stelle, die der Kreis im Rahmen einer Bundesförderung neu geschaffen hat. Und schon jetzt ist ihr klar: Sie wird dicke Bretter bohren müssen, denn die Auswirkungen des Klimawandels sind ebenso vielfältig wie die Bereiche, die diese betreffen.

„Die beiden Naturräume Hunsrück und Mittelrheintal sind sehr unterschiedlich“, sagt Michael Külzer vom Fachbereich Bauen und Umwelt, an dem die Stelle der Klimaanpassungsmanagerin angedockt ist. Und doch einten diese beiden im Kern ein Problem: Trockenheit. „Zwar gibt es immer wieder Regen und auch Starkregenereignisse, aber es ist nicht nachhaltig nasser“, erklärt Desch. Stetiger Regen fehle, Kälte- und Wärmephasen hätten früher länger angedauert, sagt sie. Das habe vielfältige Auswirkungen, denen mit einer großen Anzahl an Maßnahmen begegnet werden könne.

„30 Prozent der Maßnahmen müssen biodiversitätsfördernd sein.“

Eva Desch

Eine Auswirkung etwa sei Bodenerosion, sagt Desch. Und da kommt direkt die Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft ins Spiel. „Der Anbau von Gründüngung über die Wintermonate ist da etwas, was die Landwirte verstärkt in den Blick nehmen könnten“, sagt Külzer. Hecken oder Baumreihen wäre ebenso guter Schutz vor Erosion, ergänzt Desch – und bringt auch Schlagworte wie Agroforstwirtschaft oder das sogenannte Keyline-Design ins Spiel. Während bei Ersterem Bäume oder Hecken in landwirtschaftliche Anbauflächen integriert werden, um Wasser besser im Boden zu halten und diesen vor Erosion zu schützen, spielen bei Letzterem vor allem topografische Gegebenheiten eine Rolle. Der Anbau wird an die Höhenlinien angepasst, um Wasser auf der Fläche zu halten.

Beides sorgt obendrein für mehr Biodiversität, für mehr Artenvielfalt also. Und auch die spielt eine elementare Rolle beim Klimawandelanpassungskonzept. „30 Prozent der Maßnahmen müssen biodiversitätsfördernd sein“, betont Desch. Seitens der Landwirtschaft höre sie immer wieder das Argument, dass die gängige Bewirtschaftung Tradition habe. „Dabei ist sie noch gar nicht so alt, sie entstand erst mit der Entwicklung der großen Maschinen“, macht sie deutlich. Mittlerweile gebe es Förderungen für Maschinen, die umweltfreundlicher seien und etwa die Bodenfunktion stärkten, weiß sie. „Wo Landwirtschaft anders betrieben wird, steigt die Biodiversität“, sagt Desch. Die Landwirte werden also eine große Rolle spielen im Projekt, ergänzt Külzer.

„Es ist schwer, Landwirte zu finden, die da mitmachen.“

Michael Külzer

Auch aktuell sei die Landwirtschaft in dieser Hinsicht Thema, Külzer nennt als Beispiel eine Photovoltaikanlage (PV) bei Michelbach. „Jede PV-Anlage hat ihren gefiederten Freund und in Michelbach ist das die Feldlerche“, berichtet er. Als Ausgleichsmaßnahme und um ihre Population stabil zu halten, sollen dort nun die Saaten zweireihig und ergänzt durch Blühstreifen erfolgen. „Aber es ist schwer, Landwirte zu finden, die da mitmachen“, sagt Külzer.

Doch auch Privatleute sollten gerade beim Thema Biodiversität mit ins Boot geholt werden. Das fange etwa bei der Ausgestaltung der Bebauungspläne an. „Immer mehr Gemeinden verbieten etwa Schottergärten“, sagt Külzer. Institutionen wie die Bundesgartenschau Oberes Mittelrheintal 2029 gGmbH oder der Naturpark Soonwald-Nahe machten in Form von Samentütchen oder Pflanzaktionen auf das Thema aufmerksam. „Da gibt es immer mehr Input“, sagt Desch. Sie kann sich vorstellen, die Bürger auch über Veranstaltungen zu informieren. Klimaspaziergänge, bei denen Temperaturen verglichen werden, würden sich da etwa anbieten. „Wenn man sieht, dass auf Schotterflächen die Temperaturen auf 60 bis 70 Grad steigen können, während auf Grünflächen angenehme 24 Grad herrschen, lässt sich ganz direkt zeigen, was Versiegelung bewirkt und wie natürliche Kühlung funktioniert“, ist Desch sicher. Außerdem will sie auch das Thema Insektensterben aufgreifen. Um dieses niedrigschwellig aufzugreifen, brummt seit Neuestem auf dem Instagram-Account des Kreises „Emmi, die Erdhummel“ durch das soziale Netzwerk. „Sie ist aber nur eine Randerscheinung“, sagt Desch.

Doch natürlich sind auch die Kommunen gefragt, wenn es um die Anpassung an die Klimawandelfolgen geht. Külzer und Desch nennen da etwa Hochwasserschutz und Wasserrückhalt, Beschattung und Begrünung, Entsiegelung oder auch das Aufstellen von Hitzeaktionsplänen oder – ganz praktisch – Wasserspendern. „In manchen Städten gibt es mittlerweile auch Schattenstadt- oder Kühle-Orte-Pläne“, weiß Desch. Ideen gebe es in dem Bereich endlos viele, Desch stehe da auch im engen Kontakt mit den Klimaschutzmanagern oder Beauftragten der einzelnen Verbandsgemeinden und der Stadt Boppard. Zudem unterstützt sie das beauftragte Büro, die Firma Energy Effizienz aus Lampertheim, mit Daten und Bedarfsanalysen.

„Sorge habe ich um das dicke Brett, das zu bohren ist, nicht“, sagt Desch. Denn ihre Arbeit sei wichtig und richtig, findet sie. „Denn wir müssen auch an unsere Kinder und Enkel denken“, ergänzt Külzer.

Projekt ist auf zwei Jahre befristet

Die Klimawandelanpassung im Rhein-Hunsrück-Kreis sieht zunächst die Erstellung eines „Konzepts zur nachhaltigen Klimaanpassung und für Natürlichen Klimaschutz“ vor. Dieses wird in Zusammenarbeit von Eva Desch mit einem externen Fachplanungsbüro erarbeitet. Die Konzepterstellung wird im Rahmen der Deutschen Anpassungsstrategie (DAS) vom Bundesumweltministerium gefördert, das Projekt soll bis 31. Dezember 2026 laufen. Auch Eva Deschs Stelle ist förderbedingt bis Ende 2026 befristet.

Desch machte ihr Abitur in Simmern, studierte später Geografie in Mainz und Film-Regie Bildungs- und Wissenschaftsfilm an der Filmakademie Ludwigsburg und war dann als Videojournalistin selbstständig. Im Anschluss war Desch als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Geographischen Institut in Mainz tätig, danach arbeitete sie in der Pressestelle (Volontariat) des Familienministeriums Rheinland-Pfalz und später als Videografin in der Pressestelle des BKA in Wiesbaden.