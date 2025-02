Wahl im Rhein-Hunsrück-Kreis Etliche Wahllokale weichen der Narrhalla 21.02.2025, 17:00 Uhr

i So sah das Wahllokal in Liebshausen bei früheren Wahlen aus. Für die Bundestagswahl am Sonntag muss das Wahllokal jedoch verlegt werden. Werner Dupuis

Ein genauer Blick in die Wahlbenachrichtigung lohnt sich in diesem Jahr – wegen Karnevalsveranstaltungen wurden an etlichen Orten im Rhein-Hunsrück-Kreis die Wahllokale verlegt. Die Verwaltungen melden zudem große Nachfrage nach Briefwahlunterlagen.

Am Sonntag sind im Rhein-Hunsrück-Kreis 80.000 Wahlberechtigte zur Wahl des 21. Bundestages aufgerufen. In einigen Orten lohnt sich vor dem Gang zum Wahllokal ein genauer Blick in die Wahlbenachrichtigung: Wegen Karnevalsveranstaltungen wurden in allen Verbandsgemeinden (VG) und der Stadt Boppard Wahllokale von ihren gewohnten Räumen in andere verlegt.

