Eine Wanderung mit einem Esel – ob das gut geht? Immerhin heißt es oft, dass die Tiere besonders stur sein können. Doch nicht so Esel Luna. Sie überzeugte vom Gegenteil und machte die Wanderung zu einem besonders schönen Erlebnis.

Egal ob Hund, Katze oder Kaninchen. Ich bin eine Tierliebhaberin durch und durch. Zwar habe ich aktuell kein Haustier, das soll sich in Zukunft aber irgendwann wieder ändern. Bis dahin freue ich mich über jede Begegnung, die ich mit einem Tier habe. Da ich vor ein paar Tagen den Ferienhof Hardthöhe in Oberwesel besuchte und mich dort zwei neugierige Esel begrüßten, erinnerte ich mich sofort zurück an meine letzte Begegnung mit einem Tier vor nicht allzu langer Zeit: und zwar bei einer Eselwanderung.

Ich hatte die Wanderung zum Geburtstag geschenkt bekommen und mich sehr darauf gefreut. Eine Alpaka-Wanderung hatte ich bereits zweimal gemacht und war begeistert. Auf die Esel freute ich mich aber noch mal mehr, weil mich diese Tiere schon immer begeistert hatten.

Und was soll ich sagen, es war ein tolles Erlebnis. Zwei Stunden lang gingen wir mit Esel Luna durch Wald und Wiesen und sowohl sie als auch ihre Artgenossen schienen es sichtlich zu genießen. Mich überraschte besonders, wie gut sie sich führen ließ. Nur ab und an zog sie das leuchtend grüne und offenbar gut riechende Gras nach rechts oder links an den Wegesrand. Doch mit einigen ausgiebigen Streicheleinheiten ließ Luna sich schnell überzeugen, wieder auf den Weg zurückzukommen.

Die zwei Stunden vergingen wie im Flug und für mich war schnell klar: Das war nicht die letzte Eselwanderung, die ich gemacht habe.