Jurorin und Sängerin Jasmin Tabatabai erklärte bei ihrem Auftritt mit dem David Klein Quartett bei den Heimat Europa Filmfestspielen in Simmern den Sommer in Rheinland-Pfalz für beendet. Unter freiem Himmel wurde es aber auch wirklich kühl.

War es das mit dem Sommer im Hunsrück? Zu diesem Schluss kam zumindest Jasmin Tabatabai bei ihrem Auftritt mit dem David Klein Quartett auf der Freilichtbühne der Heimat Europa Filmfestspiele. Nachdem die Schauspielerin und Sängerin zuletzt bei den Nibelungenfestspielen in Worms aktiv war – wo es durchweg etwas wärmer ist –, fühlte es sich für sie und den einen oder anderen Zuschauer wohl so an. Es wurde tatsächlich ganz schön kühl in Simmern.

Dass es jetzt Herbst wird, so weit würde ich noch nicht gehen wollen. Die Bezeichnung und das Konzept Übergangsjacke an sich werden häufig belächelt. Einmal habe ich gelesen, dass man sie in unseren Breiten mit viel Glück an genau einem Tag im Jahr tragen könne – an allen anderen hält sie zu warm oder eben nicht warm genug.

Viel lieber als Übergangsjacke mag ich ohnehin den Hunsrücker Ausdruck Wammes. Damit muss man sich gar nicht so genau festlegen, wie dick das Kleidungsstück ausfallen soll, das kann quasi jeder selbst entscheiden. Für mich ist immer noch Sommer, aber es wird eben langsam Zeit, einen Wammes zumindest dabeizuhaben. So oder so wünsche ich einen guten Start in die Woche!