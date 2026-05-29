Rhein-Hunsrück – die Kolumne Es muss nicht immer nur ein Eis sein Lara Kempf 29.05.2026, 07:30 Uhr

i Ein kühlendes Augenkissen kann bei heißen Temperaturen Wunder wirken. Lara Kempf

Blauer Himmel, kaum ein Lüftchen und Sonne satt: In den vergangenen Tagen hat sich der Sommer bereits warm gelaufen. Wie kühlt man sich da am besten ab?

„36 Grad und es wird noch heißer“: Beim Lesen dieser Zeilen kommt sicher vielen von Ihnen die Melodie des bekannten Sommerlieds des Duos 2raumwohnung in den Kopf. In diesen Tagen ist der Song wohl so passend wie lange nicht mehr. Um bei der momentan anhaltenden Hitze einen kühlen Kopf zu bewahren, muss eine passende Abkühlung her – oder auch mehrere.







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