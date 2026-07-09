Rhein-Hunsrück – die Kolumne
Es müssen nicht immer ferne Länder sein
Ferienziele wie Rhodos, Palma de Mallorca oder Antalya werden in den Sommerferien gerne genutzt. Doch auch die Heimat hat einige
Ferienziele wie Rhodos, Palma de Mallorca oder Antalya werden in den Sommerferien gerne genutzt. Doch auch die Heimat hat einiges zu bieten.
Jan Woitas/dpa. picture alliance/dpa

Spanien, Griechenland oder Türkei: Viele Familien nutzen die Sommerferien, um andere Länder und Kulturen kennenzulernen. Dabei muss es nicht immer in die Ferne gehen, um richtig zu entspannen. Auch die eigene Heimat hat einiges zu bieten.

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Bald ist das erste Drittel vorüber: Die zweite Woche der Sommerferien neigt sich langsam bereits dem Ende entgegen. Während sich einige Familien gerade erst bereit machen für ihren Urlaub, ist er für andere vielleicht schon fast vorbei. Die Entscheidung, welches Urlaubsziel es werden soll, ist dabei nicht immer einfach.
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