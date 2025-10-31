Meinung zum Spectaculum-Aus Es müssen alle an einen Tisch 31.10.2025, 15:55 Uhr

i Charlotte Krämer-Schick Jens Weber. MRV

Für den Verein zur Erhaltung mittelalterlichen Brauchtums in Oberwesel ist derzeit die Stadt die einzige Rettung für das Spectaculum. Doch da ist sicher noch mehr drin, findet unsere Reporterin.

Im Vorfeld des Treffens des Vereins zur Erhaltung mittelalterlichen Brauchtums in Oberwesel hörte ich immer wieder: „Die brauchten nur einen Schuldigen für das Aus des Spectaculums.“ Die Gründe für die Entscheidung seien also vorgeschoben, die Auflagen den Verantwortlichen zupassgekommen, weil sie ohnehin aufhören wollten.







Artikel teilen

Artikel teilen