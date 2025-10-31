Für den Verein zur Erhaltung mittelalterlichen Brauchtums in Oberwesel ist derzeit die Stadt die einzige Rettung für das Spectaculum. Doch da ist sicher noch mehr drin, findet unsere Reporterin.
Lesezeit 1 Minute
Im Vorfeld des Treffens des Vereins zur Erhaltung mittelalterlichen Brauchtums in Oberwesel hörte ich immer wieder: „Die brauchten nur einen Schuldigen für das Aus des Spectaculums.“ Die Gründe für die Entscheidung seien also vorgeschoben, die Auflagen den Verantwortlichen zupassgekommen, weil sie ohnehin aufhören wollten.