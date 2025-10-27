Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Es kommt auf die Stunde an 27.10.2025, 07:00 Uhr

i Mit der Umstellung auf die Winterzeit haben wir am Sonntag eine Stunde hinzugewonnen. Jennifer Brückner. picture alliance/dpa

Eine ganze Stunde hat uns die Umstellung von der Sommer- auf die Winterzeit an diesem Wochenende beschert. Was macht man mit so viel Zeit?

Zeit ist kostbar – keine Frage. Insofern sind wir an diesem Wochenende reich beschenkt worden. Mit der Umstellung von der Sommer- auf die Winterzeit haben wir eine ganze Stunde gewonnen. Was man in dieser Zeit alles Schönes machen kann!Tatsächlich gibt es Menschen, die die Meinung vertreten, dass eine richtig gut genutzte Stunde ihr Leben verändert.







