Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Es könnte auch sonntags so schön sein Marta Fröhlich 17.06.2026, 07:30 Uhr

i Autowaschen in der Öffentlichkeit ist in Rheinland-Pfalz an Sonn- und Feiertagen verboten. Florian Schuh. dpa-tmn

Waschen, bis der Lack glänzt. Das würde unsere Kolumnistin auch gern am Sonntag. Doch der Gesetzgeber lässt sie nicht. Eine nicht ganz ernst gemeinte Beschwerde.

Wo ist er nur hin, der schöne Autowaschsonntag? Sonntags, wenn der Stress der Woche rum ist, die Einkäufe am Samstag erledigt, würde ich gern den freien Tag nutzen, um mich entspannt und ausgiebig der Autopflege zu widmen. Ich stelle es mir so vor: In einer Selbstwaschanlage – natürlich muss sich niemand außer mir am Sonntag mit meinem Auto beschäftigen – wirbel ich mit der Düse um mein Fahrzeug, während ich mit den anderen Liebhabern eines ...







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