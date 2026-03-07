Nach Brand in Kirchberg Es gibt wieder Eis bei Roberto und Conny Thomas Torkler 07.03.2026, 12:00 Uhr

i Das erste Eis präsentieren Roberto und Conny Iannitelli in ihrem Eiscafé Torino am Kirchberger Marktplatz ab Samstag. Peterson und Anna vom Team helfen eifrig mit, damit alles rechtzeitig parat ist. Thomas Torkler

Der Schock saß im September tief: Ein Brand hat das Eiscafé Torino in Kirchberg heimgesucht. Doch der Wiederaufbau des Ladens lief im Winter auf Hochtouren. Passend zum frühlingshaften Wetter gibt es nun wieder das heiß begehrte Eis.

In der Nacht auf Samstag, 6. September, passierte es: Im beliebten Eiscafé Torino am historischen Kirchberger Marktplatz brach ein Feuer aus. Der Gastraum war nicht mehr zu gebrauchen, die Feuerwehr konnte aber das Haus retten. Inhaber Roberto Iannitelli versprach, zum Frühjahr wieder zu eröffnen.







