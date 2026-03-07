Der Schock saß im September tief: Ein Brand hat das Eiscafé Torino in Kirchberg heimgesucht. Doch der Wiederaufbau des Ladens lief im Winter auf Hochtouren. Passend zum frühlingshaften Wetter gibt es nun wieder das heiß begehrte Eis.
In der Nacht auf Samstag, 6. September, passierte es: Im beliebten Eiscafé Torino am historischen Kirchberger Marktplatz brach ein Feuer aus. Der Gastraum war nicht mehr zu gebrauchen, die Feuerwehr konnte aber das Haus retten. Inhaber Roberto Iannitelli versprach, zum Frühjahr wieder zu eröffnen.