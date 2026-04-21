Brand- und Katastrophenschutz Es gibt Bewerber für BKI-Vertreter im Rhein-Hunsrück Philipp Lauer 21.04.2026, 18:00 Uhr

i Christian Albrecht (von links), Andreas Roth (stellvertretende BKI) und Peter Link (BKI) teilen sich gemeinsam die Aufgaben des Brand- und Katastropheninspekteurs im Rhein-Hunsrück-Kreis. Landrat Volker Boch (Mitte) überreichte die Ernennungsurkunden und verabschiedete Stefan Bohnenberger. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Zuletzt sah es aus, als würde der Rhein-Hunsrück-Kreis die Stelle eines stellvertretenden Brand- und Katastrophenschutzinspekteurs (BKI) hauptamtlich besetzen. Nach einer erneuten Abfrage haben sich nun vier Feuerwehrleute um das Ehrenamt beworben.

Die Beschlussvorlage lag dem Kreistag Ende März schon vor, um den Weg für die hauptamtliche Besetzung eines stellvertretenden Brand- und Katastrophenschutzinspekteurs (BKI) freizumachen. Auf Anregung der CDU-Fraktion wurde das jedoch letztlich unter den Vorbehalt gestellt, dass auch eine erneute Abfrage keinen geeigneten Bewerber aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis hervorbringt, der den Posten auch im Ehrenamt ausüben würde.







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