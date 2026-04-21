Zuletzt sah es aus, als würde der Rhein-Hunsrück-Kreis die Stelle eines stellvertretenden Brand- und Katastrophenschutzinspekteurs (BKI) hauptamtlich besetzen. Nach einer erneuten Abfrage haben sich nun vier Feuerwehrleute um das Ehrenamt beworben.
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Die Beschlussvorlage lag dem Kreistag Ende März schon vor, um den Weg für die hauptamtliche Besetzung eines stellvertretenden Brand- und Katastrophenschutzinspekteurs (BKI) freizumachen. Auf Anregung der CDU-Fraktion wurde das jedoch letztlich unter den Vorbehalt gestellt, dass auch eine erneute Abfrage keinen geeigneten Bewerber aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis hervorbringt, der den Posten auch im Ehrenamt ausüben würde.