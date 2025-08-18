Der Wecker klingelt wieder: Für Schüler in Rheinland-Pfalz endet heute die Sommerpause. Nach sechs Wochen Freiheit beginnt auch im Rhein-Hunsrück-Kreis das neue Schuljahr – mit Vorfreude, Wehmut und Blick auf die nächsten Ferien.

Heute geht der Ernst des Lebens wieder los. Zumindest für Hunderttausende Schüler in ganz Rheinland-Pfalz. Auch im Rhein-Hunsrück-Kreis müssen Kinder und Jugendliche ab heute wieder die Schulbank drücken – nach sechs Wochen Ferien. Bevor der morgige Tag ganz im Zeichen der i-Dötzchen steht, geht es heute erst einmal um die Schüler, die die Klassenleiter wieder eine Stufe weiter nach oben steigen.

Für viele Kinder scheinen die Ferien aber noch nicht lange genug gewesen zu sein. Das deutete eine Unterhaltung zwischen einem Mädchen und einer Verkäuferin im Supermarkt an, die ich in der vergangenen Woche beim Einkaufen mitbekam. Das Mädchen betonte, dass die Ferien ihrer Meinung nach noch gut ein paar Wochen länger hätten gehen können.

Auch ich habe die Ferien damals sehr genossen und ihr Ende mit einem lachenden und einem weinenden Auge betrachtet. Wenn die Schule nach sechs Wochen wieder losging, war ich einerseits natürlich traurig, nicht mehr so viel Freizeit zu haben. Andererseits habe ich mich aber sehr gefreut, wieder Struktur in meinem Alltag zu haben und meine Freunde wieder regelmäßig zu sehen. Ich denke, den Schülern heute wird es sicherlich ähnlich gehen.

Und sind wir mal ehrlich: Die Strecke bis zu den nächsten freien Tagen ist nicht allzu lange. In weniger als zwei Monaten, am 13. Oktober, beginnen schon wieder die Herbstferien.