Bücher in einem Laden vor Ort zu kaufen hat einen ganz anderen Charme, als sie im Internet zu bestellen.
Lara Kempf

Oft kommt bei Bücherliebhabern die Frage auf: Bücher im Internet oder vor Ort kaufen? Auf den ersten Blick hat das Netz deutlich mehr Auswahl als ein einzelnes Büchergeschäft. Ein Buchladen hat jedoch einen anderen, entscheidenden Vorteil.

In Emmelshausen hat ein neuer Buchladen eröffnet. Was für tolle Neuigkeiten. Nach mehr als drei Jahren ist es nun endlich wieder möglich, Bücher vor Ort zu kaufen. Was gibt es Schöneres?Die Leseliebhaber unter Ihnen werden es kennen: Will man ein neues Buch kaufen, schaut man vielleicht als Erstes im Internet nach Preis und Verfügbarkeit.

