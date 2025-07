In den vergangenen Monaten war ich viel im Hunsrück und am Mittelrhein unterwegs und habe die Region schon etwas besser kennengelernt. Da ich ursprünglich aus dem Westerwald komme, war dieser Teil von Rheinland-Pfalz ziemliches Neuland für mich. Doch die verschiedenen Termine, die ich dort hatte, halfen mir dabei, die Region zu erkunden. In Städte wie Simmern, Rheinböllen, Boppard oder Oberwesel finde ich mittlerweile ohne Navi. Anders sieht es da bei den kleineren Orten aus. Da nehme ich dann doch lieber das Navi zur Hand, um sicherzugehen, dass ich auch an der richtigen Adresse ankomme.

So auch vor ein paar Tagen, als ich zu einem Termin nach Keidelheim fuhr. Wie in den meisten kleineren Ortschaften im Rhein-Hunsrück-Kreis war ich auch hier zuvor noch nie gewesen. Also schaltete ich – als ich von der Autobahn abfuhr – mein Navi an. Dieses leitete mich ohne Probleme bis kurz vor mein Ziel. Dort kam ich jedoch plötzlich nicht mehr weiter, weil ein Lkw samt Anhänger den Weg versperrte.

Tja, nun musste ich mir eine Alternativ-Route überlegen. Da ich mich dort aber nicht auskannte, wusste ich ad hoc natürlich nicht, welchen anderen Weg ich nehmen konnte, um zu meinem Ziel zu gelangen. Ich wollte mein Navi schon nach einer neuen Route fragen, da kam der Fahrer des Lkw plötzlich zu mir ans Auto. Er hatte wohl gesehen, dass ich vorbei wollte und nun nicht weiter wusste. Er fragte, wo ich hinwolle, und erklärte mir schließlich, wie ich anderweitig zu meinem angepeilten Ziel käme. Ich dankte ihm, folgte seinen Anweisungen und war innerhalb weniger Minuten am Ziel angekommen.

Damit ist wohl klar: Es braucht nicht immer ein Navi, um den richtigen Weg zu finden. Auch hilfsbereite ortskundige Menschen sind in solchen Fällen Gold wert.