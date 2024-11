Fidula-Verlag aus Emmelshausen erhält den Deutschen Verlagspreis - In dritter Generation in Familienhand Erstmals Musikverlag ausgezeichnet: Fidula-Verlag Emmelshausen erhält Deutschen Verlagspreis 16.10.2024, 22:00 Uhr

i Katharina Holzmeister (links) führt den Fidula-Verlag in dritter Generation. Ihr zur Seite steht seit vielen Jahren Grafikerin Dorothee Dumm. Gestern Abend wurden sie mit dem Deutschen Verlagspreis ausgezeichnet. Foto: Krämer-Schick Charlotte Krämer-Schick. Charlotte Krämer-Schick

Emmelshausen. Giraffenkind Raffi, das kleine Zebra Zea, die Sternenkinder oder Coco-Superstar, sie alle sind beliebte Musicalhelden. Und sie alle wurden von Katharina Holzmeister und ihrem Team „erschaffen“. Holzmeister führt den Fidula-Verlag – einen kleinen, aber feinen und renommierten Musikverlag mit Sitz in Emmelshausen – bereits in dritter Generation. Staatsministerin Claudia Roth verlieh ihr auf der Buchmesse in Frankfurt den Deutschen Verlagspreis.

Das allein wäre schon Grund genug zu feiern. Doch es kommt noch besser: Es ist das erste Mal, dass ein Musikverlag diese Auszeichnung erhält. Es ist 13.21 Uhr an einem Freitag, als eine E-Mail in das Postfach des Verlags flattert. „Herzlichen Glückwunsch“ steht da in großen Lettern.

