Erster Weihnachtsmarkt auf neuem Dorfplatz in Beltheim

Ein gemütliches vorweihnachtliches Beisammensein gab es jetzt in Beltheim. Das Besondere an diesem Weihnachtsmarkt: Er fand zum ersten Mal auf dem neu gestalteten Dorfplatz statt.
Am ersten Adventswochenende hat Beltheim eine besondere Premiere gefeiert. Rund um die Kirche fand erstmals der Beltheimer Weihnachtsmarkt auf dem neuen Dorfplatz statt. Bei stimmungsvoller Beleuchtung boten die Aussteller am Samstag- und Sonntagnachmittag eine vielfältige Auswahl an handgemachten Geschenkideen, Weihnachtsgebäck, Leckereien sowie Kunsthandwerk.