Hebammen im Hunsrück sind Mangelware. Für werdende Familien bedeutet das eine monatelange Suche und große Unsicherheit. Eine neue Hebammenzentrale in Simmern will das ändern – und bietet Hilfe weit über die reine Vermittlung hinaus.

Wer im Hunsrück ein Kind erwartet, muss hoffen und bangen: Gerade einmal 15 freiberufliche Hebammen gibt es im gesamten Kreis. Die passende Betreuung für Mutter und Kind zu finden, ist eine große Herausforderung. Um diese Lücke in der geburtshilflichen Versorgung der Region zu schließen und Familien dabei zu unterstützen, eine passende Hebamme zu finden, hat in Simmern nun die erste Hebammenzentrale des Kreises eröffnet. Sie vermittelt Hebammen an Familien, die noch auf der Suche sind. Doch die Institution ist mehr als nur eine Vermittlungsstelle.

Seit Anfang des Jahres gibt es in der Hunsrück-Klinik in Simmern bereits einen hebammengeführten Kreißsaal. Dort werden die Frauen während der Geburt nicht von Ärzten, sondern nur von Hebammen betreut. Als der Hebammenkreißsaal im vergangenen Jahr konkretisiert wurde, entstand bald auch die Idee für eine Hebammenzentrale. „Wir wollen werdende Familien unterstützen und ihnen helfen, eine Hebamme zu finden. Das Angebot ist sehr wichtig für unsere Region“, erklärt Daria Ricke, Pflegedirektorin der Diakonie-Kliniken Hunsrück.

i Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (rechts) lässt sich von Lydia Junker etwas zu den Hintergründen der Zentrale erklären. Sie leitet die Hebammentzentrale zusammen mit ihrer Kollegin Tabea Sitrinovich. Lara Kempf

Für die Vermittlung werden die freiberuflichen Hebammen des Rhein-Hunsrück-Kreises bei der Zentrale in einen Verteiler aufgenommen. Meldet sich dort eine Familie auf der Suche nach einer Hebamme, können die verfügbaren Hebammen wohnortnah vermittelt werden. Es gehe darum, Familien und Hebammen so zusammenzubringen, dass es am effizientesten für beide Seiten sei. „Die Familien sollen von Anfang an in guten Hebammenhänden sein“, betont Annika Greis, leitende Hebamme der Diakonie-Kliniken Hunsrück.

Doch die Zentrale hilft werdenden Familien nicht nur bei der Suche nach einer Hebamme, sondern berät sie auch in Fragen rund um Vorsorge, Geburtsvorbereitung sowie Wochenbettbetreuung. Zudem können Frauen auch in die Zentrale kommen, wenn ihre eigene Hebamme Urlaub hat, krank ist oder wenn sie partout keine Hebamme für die häusliche Betreuung finden können. Dafür wird es perspektivisch auch spezielle Sprechstunden in der Hebammenzentrale geben – wahrscheinlich an mindestens drei bis vier Tagen in der Woche. Treffen oder Fortbildungen sollen außerdem die Vernetzung unter den Geburtshelferinnen fördern.

i Zur Eröffnung der Hebammenzentrale waren zahlreiche Vertreter aus Politik und dem klinischen Bereich nach Simmern gekommen - darunter auch Clemens Hoch, der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister (hinten, Zweiter von links). Lara Kempf

Angesiedelt ist die Hebammenzentrale im ersten Stock des Gesundheitszentrums in Simmern, direkt neben der Klinik. Lydia Junker und Tabea Sitrinovich leiten die Hebammenzentrale. Die beiden Frauen arbeiten bereits als Hebammen in der Diakonie-Klinik in Simmern und sind mit den Strukturen vertraut. Als die Realisierung der Hebammenzentrale konkret wurde, gab es intern eine Ausschreibung für die Leitung der Institution. Für Junker und Sitrinovich war sofort klar, dass sie dies übernehmen wollten. „Gerade im ländlichen Raum gestaltet sich die Suche nach einer Hebamme oft schwierig. Die Zentrale ist eine tolle Sache und schafft Abhilfe“, sagt Junker. „Jede Frau aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis kann die Hebammenzentrale nutzen“, betont Sitrinovich. Beide Frauen haben in der Zentrale jeweils eine 25-Prozent-Stelle.

Zur Eröffnung der neuen Institution war auch Clemens Hoch, der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister, nach Simmern gekommen. Er lobte das Engagement aller Beteiligten: „Für uns hat die Sicherstellung einer flächendeckenden geburtshilflichen Versorgung und einer guten Hebammenbetreuung hohe Priorität. Umso mehr freue ich mich, dass vor allem mit dem Engagement vor Ort hier ein Meilenstein gesetzt wird, um die Geburtshilfe in der Fläche auch in Zukunft zu gewährleisten.“ Man wolle, dass sich die Menschen im Land für Kinder entscheiden. Diese Hebammenzentrale trage dazu bei.

i Die Hebammenzentrale hat zahlreiche Angebote für werdende Mütter. Lara Kempf

Wer einen Termin in der Hebammenzentrale benötigt, kann diesen per E-Mail an si-hebammenzentrale@kreuznacherdiakonie.de vereinbaren. Weitere Informationen sind auf der Website der Diakonie-Kliniken Hunsrück unter www.kreuznacherdiakonie.de/diakonie-kliniken-hunsrueck zu finden.

Finanzierung der Hebammenzentrale

Die Hebammenzentrale in Simmern wird getragen von den Diakonie-Kliniken Hunsrück. Das rheinland-pfälzische Ministerium für Gesundheit und Wissenschaft fördert die Hebammenzentrale mit 30.000 Euro. Der Förderverein der Diakonie-Kliniken Hunsrück und des Aenne-Wimmers-Hospizes Simmern unterstützen das Projekt jährlich ebenfalls mit 12.500 Euro.