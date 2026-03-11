Abrissarbeiten in Oberwesel Erste Fußgängerbrücke über der B9 bereits verschwunden Annalena Bischoff 11.03.2026, 18:00 Uhr

i Zwei Fußgängerbrücken reißt der Landesbetrieb Mobilität Bad Kreuznach seit Montag in Oberwesel ab. Die B9 ist deshalb voll gesperrt. Annalena Bischoff

Baggerlärm, fallende Betonteile und Staub: Seit Montag werden in Oberwesel zwei Fußgängerbrücken über der B9 abgerissen. Wir haben nachgefragt, wie die Arbeiten laufen und wann die Straße wieder freigegeben wird.

Große Bagger ziehen seit Montagmorgen die Blicke vieler Oberweseler auf sich. Immer wieder bleiben Passanten an den mit rot-weißen Bannern bekleideten Zäunen stehen und schauen auf die Baustelle. Dahinter standen bislang zwei Fußgängerbrücken über die B9 – seit Montag werden sie abgerissen.







