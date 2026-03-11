Baggerlärm, fallende Betonteile und Staub: Seit Montag werden in Oberwesel zwei Fußgängerbrücken über der B9 abgerissen. Wir haben nachgefragt, wie die Arbeiten laufen und wann die Straße wieder freigegeben wird.
Große Bagger ziehen seit Montagmorgen die Blicke vieler Oberweseler auf sich. Immer wieder bleiben Passanten an den mit rot-weißen Bannern bekleideten Zäunen stehen und schauen auf die Baustelle. Dahinter standen bislang zwei Fußgängerbrücken über die B9 – seit Montag werden sie abgerissen.