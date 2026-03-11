Abrissarbeiten in Oberwesel
Erste Fußgängerbrücke über der B9 bereits verschwunden
Zwei Fußgängerbrücken reißt der Landesbetrieb Mobilität Bad Kreuznach seit Montag in Oberwesel ab. Die B9 ist deshalb voll gespe
Zwei Fußgängerbrücken reißt der Landesbetrieb Mobilität Bad Kreuznach seit Montag in Oberwesel ab. Die B9 ist deshalb voll gesperrt.
Annalena Bischoff

Baggerlärm, fallende Betonteile und Staub: Seit Montag werden in Oberwesel zwei Fußgängerbrücken über der B9 abgerissen. Wir haben nachgefragt, wie die Arbeiten laufen und wann die Straße wieder freigegeben wird.

Lesezeit 1 Minute
Große Bagger ziehen seit Montagmorgen die Blicke vieler Oberweseler auf sich. Immer wieder bleiben Passanten an den mit rot-weißen Bannern bekleideten Zäunen stehen und schauen auf die Baustelle. Dahinter standen bislang zwei Fußgängerbrücken über die B9 – seit Montag werden sie abgerissen.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren