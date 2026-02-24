Zweimal rappelt es Erschütternd: Mörsdorf bleibt Erdbeben-Hotspot im Land Daniel Rühle 24.02.2026, 13:00 Uhr

i Wieder bebte die Erde in Mörsdorf: Zweimal an zwei Tagen. Federico Gambarini/dpa. picture alliance / dpa

Für kurze Zeit lag der Fokus auf Kappel, als dort an Karneval ein (närrisches) Beben ausgelöst wurde. Doch nun kam es zu weiteren Ereignissen. Wieder bei Mörsdorf. Das Dorf zementiert wegen der unruhigen Erde unter sich den Ruf als Erdbeben-Hotspot.

Das hat die Erde unterhalb von Mörsdorf nicht lange auf sich sitzen lassen: An den närrischen Tagen war es zu einem Erdbeben bei Kappel gekommen. Dabei gilt doch eigentlich das nahe gelegene Mörsdorf als Erdbeben-Hotspot in der Region – und sogar in ganz Deutschland.







