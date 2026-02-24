Für kurze Zeit lag der Fokus auf Kappel, als dort an Karneval ein (närrisches) Beben ausgelöst wurde. Doch nun kam es zu weiteren Ereignissen. Wieder bei Mörsdorf. Das Dorf zementiert wegen der unruhigen Erde unter sich den Ruf als Erdbeben-Hotspot.
Lesezeit 1 Minute
Das hat die Erde unterhalb von Mörsdorf nicht lange auf sich sitzen lassen: An den närrischen Tagen war es zu einem Erdbeben bei Kappel gekommen. Dabei gilt doch eigentlich das nahe gelegene Mörsdorf als Erdbeben-Hotspot in der Region – und sogar in ganz Deutschland.