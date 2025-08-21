Eine Spaziergängerin findet auf einem Feldweg zwischen Laufersweiler und Niederweiler eine schwer verletzte Katze. Sie wurde offenbar angeschossen. Kurz darauf erliegt das Tier seinen Verletzungen. Was steckt dahinter?

. Eine schreckliche Entdeckung hat eine Spaziergängerin Anfang der Woche auf einem Feldweg zwischen Laufersweiler und Niederweiler gemacht: Sie fand eine schwer verletzte Katze. Dabei hatte sich das Tier nicht etwa selbst verletzt, sondern wies eine große Schusswunde auf. Kurze Zeit später erlag es seinen Verletzungen. Was war passiert?

Als die Spaziergängerin die Katze sichtete, robbte sie davon und versteckte sich im Maisfeld. Dort konnte sie das Tier zunächst nicht mehr finden. Bei einer erneuten Suche mit Hund spürte sie die Katze später schließlich auf. Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits tot, wie Tina Henn von der Tierhilfe Rhein-Hunsrück unserer Zeitung berichtet. Sie wurde von einem Bekannten über den Vorfall informiert.

Ermittlungsansätze sind sehr gering

Das Tier hatte ein zerschossenes Schulterblatt. Der Schuss sei vermutlich mit einem Großkaliber abgesetzt worden, vermuten die Tierschützer. Es wurde keine Kugel gefunden. Da noch keine Maden oder Larven zu sehen waren, sei der Vorfall vermutlich in den frühen Morgenstunden von Sonntag auf Montag passiert, meinen Henn und ihre Kollegen. Das Tier war nicht tätowiert und auch ein Chip konnte nicht gefunden werden.

„Wir haben sofort Anzeige bei der Polizei erstattet. Der Polizist meinte, dass er so etwas Schlimmes in seiner Zeit als Polizist auf der Dienststelle Hahn noch nicht gesehen hat“, sagt Henn. Auf Nachfrage unserer Zeitung spricht die Polizei über die erschossene Katze eher von einem Einzelfall. Aktuell versuchen die Beamten zwar, den mutmaßlichen Täter zu ermitteln, die Ansätze seien jedoch sehr gering.

Die Tierschützer haben eine Vermutung: In dem Bereich, in dem die Katze gefunden wurde, herrsche demnach ein reges Jagdverhalten. Es könnte also sein, dass das Tier Opfer eines Jägers geworden sei. Dass jemand die Katze mit einem Fuchs oder einem anderen Waldtier verwechselt hat, glaubt Henn nicht. „Die Katze war schwarz-weiß. Da kann unmöglich jemand gedacht haben, dass es ein Fuchs ist“, meint sie.