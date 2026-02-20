An Erdbeben ist man im Hunsrück langsam gewöhnt. Alle paar Tage bebt die Erde hier – vor allem in Mörsdorf. Doch beim jüngsten Beben am Karnevalssamstag lag das Epizentrum woanders.
Da bebte sie im Rhein-Hunsrück-Kreis wieder, die Erde: Am Karnevalssamstag, 14. Februar, gegen 7.32 Uhr kam es in der Nähe von Kappel zu einem Erdbeben.Wie der Erdbebenmeldedienst des Landesamts für Geologie und Bergbau (LGB) Rheinland-Pfalz nun meldet, ist es am besagten Tag zur besagten Stunde südlich von Kappel zu einem tektonischen Beben in sieben Kilometern Tiefe gekommen.