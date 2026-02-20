Epizentrum Kappel Erneutes Erdbeben im Rhein-Hunsrück-Kreis Daniel Rühle 20.02.2026, 10:00 Uhr

i Ein erneutes Erdbeben hat es am 14. Februar im Rhein-Hunsrück-Kreis gegeben. Dieses Mal war das Epizentrum Kappel Oliver Berg/dpa. dpa/Oliver Berg

An Erdbeben ist man im Hunsrück langsam gewöhnt. Alle paar Tage bebt die Erde hier – vor allem in Mörsdorf. Doch beim jüngsten Beben am Karnevalssamstag lag das Epizentrum woanders.

Da bebte sie im Rhein-Hunsrück-Kreis wieder, die Erde: Am Karnevalssamstag, 14. Februar, gegen 7.32 Uhr kam es in der Nähe von Kappel zu einem Erdbeben.Wie der Erdbebenmeldedienst des Landesamts für Geologie und Bergbau (LGB) Rheinland-Pfalz nun meldet, ist es am besagten Tag zur besagten Stunde südlich von Kappel zu einem tektonischen Beben in sieben Kilometern Tiefe gekommen.







