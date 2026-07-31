Anwohner wurden evakuiert Erneut Deckeneinsturz im alten Hotel in Bad Salzig Daniel Rühle 31.07.2026, 11:00 Uhr

i Das alte Hotel in Bad Salzig ist marode. Anfang Juli stürzten Decken des leerstehenden Gebäudes ein. Nun geschah dasselbe wieder. Annalena Bischoff

Erneut laute Geräusche in Bad Salzig: Wieder stürzten Decken des ehemaligen Hotels ein, Anwohner alarmieren die Feuerwehr. Die erkundet das Gebäude gemeinsam mit Bauverwaltung und THW. Fazit: Die Bausubstanz wird immer schlechter. Wie geht es weiter?

Das leer stehende Hotel in Bad Salzig, in dem es bereits vor Wochen einen Teileinsturz mehrerer Decken gegeben hat, wurde nun erneut Schauplatz eines Feuerwehreinsatzes. Wie Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) Peter Link im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt, seien in dieser Woche, am Mittwochabend, 29.







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