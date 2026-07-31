Erneut laute Geräusche in Bad Salzig: Wieder stürzten Decken des ehemaligen Hotels ein, Anwohner alarmieren die Feuerwehr. Die erkundet das Gebäude gemeinsam mit Bauverwaltung und THW. Fazit: Die Bausubstanz wird immer schlechter. Wie geht es weiter?
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Das leer stehende Hotel in Bad Salzig, in dem es bereits vor Wochen einen Teileinsturz mehrerer Decken gegeben hat, wurde nun erneut Schauplatz eines Feuerwehreinsatzes. Wie Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) Peter Link im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt, seien in dieser Woche, am Mittwochabend, 29.