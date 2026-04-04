i Diese 500-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist in Völkenroth entschärft worden. Manfred Kochems

Der Zweite Weltkrieg ist seit mehr als 80 Jahren vorbei. Und immer noch sorgen Bomben, die damals abgeworfen wurden, für Aufregung – wie am Gründonnerstag in Völkenroth. Dort ist nach der Entschärfung des 500-Kilo-Blindgängers die Erleichterung groß.

Nach der Entschärfung einer 500-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg herrscht in Völkenroth Erleichterung. „Es lief alles reibungslos, und es ist schön, dass alles so gut verlaufen ist“, sagt Manfred Kochems, Bürgermeister der Gemeinde Bell, zu der der Ortsteil Völkenroth gehört.







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