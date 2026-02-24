Kandidaten im Wahlkreis 16 Erikson: Mein Ziel ist ein gutes Leben für alle 24.02.2026, 06:00 Uhr

i Alexandra Erikson tritt im Wahlkreis 16 (Rhein-Hunsrück) für die Partei Die Linke an. Sonja Bauermann

Linken-Bewerberin im Wahlkreis 16 für den Landtag beantwortet Fragen zu sich und ihren politischen Überzeugungen.

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Alexandra Erikson tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 16 – Rhein-Hunsrück für die Partei Die Linke an.







