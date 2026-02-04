Direktkandidat Wahlkreis 23 Eric Achtermann (FDP) fühlt sich als Außenseiter wohl Hilko Röttgers 04.02.2026, 16:00 Uhr

i Eric Achtermann (FDP) aus Bernkastel-Kues will bei der anstehenden Landtagswahl am 22. März im Wahlkreis Bernkastel-Kues/Morbach/Kirchberg das Direktmandat holen. Johannes Hoehr

Eric Achtermann möchte für die FDP bei der Landtagswahl das Direktmandat im Wahlkreis 23 holen. Wie er das schaffen will und was ihm politisch und persönlich wichtig ist, hat er unserer Zeitung erzählt.

Politik gehörte für Eric Achtermann irgendwie immer schon zum Leben dazu. „Mein Vater war mehr als 40 Jahre lang Tourismuschef in Bernkastel-Kues“, erzählt er im Gespräch mit unserer Zeitung. „Da haben wir schon viel aus der Stadtpolitik mitbekommen.“ Aber dass er selbst einmal in diesem Betrieb mitmischen würde, daran hat der heute 55-Jährige aus Bernkastel-Kues, Direktkandidat der FDP im Wahlkreis 23, lange Zeit keinen Gedanken verschwendet.







