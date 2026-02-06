Es waren intensive Verhandlungen, an deren Ende eine neue Chance zum Erhalt des Heilig-Geist-Krankenhauses in Boppard steht. Das sagt Rhein-Hunsrück-Landrat Volker Boch zur aktuellen Entwicklung.
Lesezeit 2 Minuten
Das Heilig-Geist-Krankenhaus, das zum Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) gehört, hat offenbar wieder eine Zukunft. Statt einer Schließung steht nun erneut die Umwandlung in eine Regioklinik im Raum. Das ist das Ergebnis intensiver Verhandlungen zwischen Boppards Bürgermeister Jörg Haseneier und den GKM-Gesellschaftern, vertreten durch den Koblenzer Oberbürgermeister David Langner und den Landrat des Kreises Mayen-Koblenz, Marko Boos.