Das sagt Landrat Volker Boch 
Erhalt von Heilig Geist in Boppard steht im Mittelpunkt
Das Heilig Geist Krankenhaus in Boppard ist ein Standort des Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM).
Es waren intensive Verhandlungen, an deren Ende eine neue Chance zum Erhalt des Heilig-Geist-Krankenhauses in Boppard steht. Das sagt Rhein-Hunsrück-Landrat Volker Boch zur aktuellen Entwicklung.

Das Heilig-Geist-Krankenhaus, das zum Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) gehört, hat offenbar wieder eine Zukunft. Statt einer Schließung steht nun erneut die Umwandlung in eine Regioklinik im Raum. Das ist das Ergebnis intensiver Verhandlungen zwischen Boppards Bürgermeister Jörg Haseneier und den GKM-Gesellschaftern, vertreten durch den Koblenzer Oberbürgermeister David Langner und den Landrat des Kreises Mayen-Koblenz, Marko Boos.

