Für das Krankenhaus in Boppard Erhalt des Heilig Geist: Ortsvorsteherin Alexa Bach ruft zur Demo auf

i Im Juni 2024 fand eine Demonstration für Erhalt des Heilig Geist Krankenhauses in Boppard statt. Nun ist erneut zur Kundgebung aufgerufen für Samstag, 29. November ab 14 Uhr. Philipp Lauer

Für den Erhalt des Heilig Geist Krankenhauses findet am Wochenende eine Demo statt. Ortsvorsteherin Alexa Bach ruft zu reger Beteiligung auf. Sie sagt: Jedes Bett, das in Boppard wegfallen könnte, fehlt letztlich in einem anderen Krankenhaus.

Eine Demonstration für den Erhalt des Heilig Geist Krankenhauses findet am Samstag, 29. November, ab 14 Uhr in Boppard auf dem Platz vor der Klinik statt. Angemeldet hat die Versammlung Ortsvorsteherin Alexa Bach. „Ich hoffe auf eine rege Beteiligung, damit das Signal seinen Weg bis nach Koblenz und in den Kreis Mayen-Koblenz findet“, sagt Bach.







