Jahresrückblick 2025 Erfreuliches aus Kirchberg, Beulich und Mastershausen Andreas Nitsch 31.12.2025, 17:00 Uhr

i Handwerk hat goldenen, in diesem Fall einen saftig grünen Boden: Nachwuchsmetzgerin Lynn Neumann aus Beulich zu Hause auf einer Weide mit ihren Tieren. Lynn Neumann

Die Einweihung des Goldbeck-Werks in Kirchberg, der zweite Platz im Bundesfinale von Metzgerin Lynn Neumann aus Beulich und die Eröffnung des Tante-Enso-Ladens in Mastershausen zeigen, dass es im vierten Quartal 2025 auch Schönes zu vermelden gab.

Was wäre die Welt ohne schöne Nachrichten? Gerade in Zeiten wie diesen geben sie Mut, machen Hoffnung. Im letzten Viertel des Jahres 2025 haben sich die Menschen im Rhein-Hunsrück-Kreis über drei Geschichten besonders gefreut.1 Ende Oktober reist Ministerpräsident Alexander Schweitzer nach Kirchberg im Hunsrück, um bei der feierlichen Eröffnung des Goldbeck-Betonfertigteilwerks teilzunehmen.







