Karl-August von Dahl wurde als „Raketen-August“ bundesweit bekannt. Doch der Beller Pfarrer war mehr als das Gesicht der Hunsrücker Friedensbewegung: Er war Seelsorger, Motorradfahrer und Helfer – und engagierte sich bis ins hohe Alter für andere.
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Neugierig, selbstironisch und durchaus unbequem, wenn er von etwas überzeugt war – zugleich gerecht und den Menschen immer zugewandt: Als „Raketen-August“ wurde Karl-August von Dahl in den 1980er-Jahren bundesweit als eines der Gesichter des Widerstands gegen die Stationierung amerikanischer Atomraketen auf der Pydna bei Kastellaun bekannt.