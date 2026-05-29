Gefahr ist gebannt
Entwarnung nach Gasaustritt in Gondershausen
Volltreffer: Das Bild zeigt, wie das Glasfaserkabel die Gasleitung durchbohrt hat.
Volltreffer: Das Bild zeigt, wie das Glasfaserkabel die Gasleitung durchbohrt hat.
Christian Salzmann

Beim Verlegen eines Glasfaserkabels wird eine Gasleitung beschädigt, die Feuerwehr rückt an, Menschen müssen ihre Häuser verlassen: Das hat sich am Donnerstag in Gondershausen ereignet. Inzwischen ist die Gefahr aber gebannt. 

Lesezeit 1 Minute
Entwarnung in Gondershausen: Nachdem am Donnerstagnachmittag, 28. Mai, bei Arbeiten an der Rhein-Mosel-Straße eine Gasleitung beschädigt worden war und deswegen mehrere Häuser evakuiert werden mussten, ist die Gefahr inzwischen gebannt. Wie die Polizei und die Energieversorgung Mittelrhein (EVM) übereinstimmend berichten, konnten alle betroffenen Anwohner schon am späten Donnerstagabend wieder in ihre Häuser zurückkehren.

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