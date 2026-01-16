GKM in der Krise
Entscheidung zu Heilig Geist Boppard wird vertagt
GKM-Standort in Boppard in der Krise: Das Heilig-Geist-Krankenhaus steht wohl vor dem Aus. Die Gesellschafterversammlung dazu wurde nun verschoben.
Philipp Lauer

In Boppard gibt es seit Wochen gefühlt nur ein Thema: Wird das Krankenhaus Heilig Geist erhalten bleiben, oder nicht? Die Fäden in der Hand haben die Gesellschafter des Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein. Die haben die Entscheidung nun vertagt. Warum?

Die Schonfrist für den Standort Boppard wird länger: Eigentlich sollte am Freitag, 16. Januar, in der Gesellschafterversammlung des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein (GKM) darüber entschieden werden, ob das Bopparder Krankenhaus Heilig Geist eine Zukunft hat.

