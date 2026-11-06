Rhein-Hunsrück – die Kolumne
Enteisungsspray als bester Freund
Mit kalten Temperaturen kommen auch gefrorene Autoscheiben.
Mit kalten Temperaturen kommen auch gefrorene Autoscheiben.
Bernd Weißbrod/dpa. picture alliance/dpa

Dicke Jacke, Mütze, Handschuhe: Mit warmer Kleidung kann man den aktuell vorherrschenden Temperaturen gut entgegenwirken. Doch bei einer Begleiterscheinung der kalten Jahreszeiten hilft nur ein besonderes Wundermittel.

Lesezeit 1 Minute
Es ist wieder soweit, liebe Leserinnen und Leser, die kalte Jahreszeit ist angebrochen. Dass die Temperaturen in den vergangenen Wochen immer weiter gesunken sind, ist nicht zu leugnen. Damit beginnt auch die Zeit, in der man wieder deutlich früher aufstehen muss – zumindest, wenn man mit dem Auto losmuss.
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