Rhein-Hunsrück – die Kolumne Enteisungsspray als bester Freund Lara Kempf 06.11.2026, 07:30 Uhr

i Mit kalten Temperaturen kommen auch gefrorene Autoscheiben. Bernd Weißbrod/dpa. picture alliance/dpa

Dicke Jacke, Mütze, Handschuhe: Mit warmer Kleidung kann man den aktuell vorherrschenden Temperaturen gut entgegenwirken. Doch bei einer Begleiterscheinung der kalten Jahreszeiten hilft nur ein besonderes Wundermittel.

Es ist wieder soweit, liebe Leserinnen und Leser, die kalte Jahreszeit ist angebrochen. Dass die Temperaturen in den vergangenen Wochen immer weiter gesunken sind, ist nicht zu leugnen. Damit beginnt auch die Zeit, in der man wieder deutlich früher aufstehen muss – zumindest, wenn man mit dem Auto losmuss.







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